Art-Invest Real Estate veräußert Görttwiete in Hamburg

Art-Invest Real Estate hat die Objektgesellschaft des Grundbesitzes Görttwiete 16-20 in Hamburg an Mandanten der Family Office Bank Marcard, Stein & Co veräußert. Marcard, Stein & Co verantwortet als Eigentümervertreter das Investment- und Asset Management. Über die Höhe des Kaufpreises wurde durch beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Das Objekt befindet sich in zentraler Innenstadtlage und in unmittelbarer Nähe des Rödingsmarktes, welcher zwischen dem Rathaus und dem Hafen mit Hamburgs neuem Wahrzeichen – der Elbphilharmonie – liegt und durch die U-Bahnlinie U3 hervorragend an den ÖPNV angebunden ist. Das Bürogebäude verfügt über 1.635 m² Bruttogeschossfläche und ist langfristig an Design Offices vermietet.



Das Projekt Görttwiete gliedert sich in zwei Baukörper; den von außen denkmalgeschützten Altbau auf der Westseite und den neu entstandenen verglasten Bauteil an der Ostseite. Als ehemaliger Teil des „Alten Klöpperhauses“ wurde die dreigeschossige Bestandsimmobilie aus dem Jahr 1911 realgeteilt und mit Ausnahme des schützenswerten Dachstuhls in 2016/17 bis auf das Gesims zurückgebaut. Anschließend wurde das Gebäude aufgestockt und um eine großzügige Dachterrasse ergänzt. Unmittelbar angrenzend an das Bestandsgebäude und räumlich mit dem Altbauteil verbunden befindet sich der sechsgeschossige Neubau mit moderner Glasfassade.