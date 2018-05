Art-Invest und Red Square starten Redevelopment des Bürokomplexes in Frankfurt

Die Projektentwickler Art-Invest Real Estate und Red Square starten mit der umfassenden Modernisierung der Büroimmobilie „Morrow“ in der Oberlindau 54-56. Die Fertigstellung wird im Frühjahr 2020 erfolgen. Morrow wird nach seiner Fertigstellung seinem Namen gerecht werdend ein zukunftsweisendes Gebäude in Neubauqualität sein. Das Bauvorhaben erstreckt sich sowohl auf die Innen- als auch die Außenflächen des 10- geschossigen Bürogebäudes.

Auf einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 7.000 m² entstehen zeitgemäße Büroräume in bester Westend-Lage Frankfurts mit effizienter Grundrissgestaltung, neuer Gebäudetechnik sowie Outdoor-Arbeitsplätzen. Grundgedanke der Gebäudesanierung ist eine zukunftssichere Neupositionierung und Neustrukturierung des Gebäudes, das Unternehmen attraktive Büroarbeitsplätze in einer begehrten Lage im Frankfurter Westend bietet. Direkt am Rothschildpark gelegen und fünf Minuten vom Opernplatz entfernt, ist Morrow Bestandteil der City.



Das Objekt aus dem Baujahr 1968 wird umfassend entkernt und revitalisiert. Hierzu gehören strukturelle Grundrissanpassungen für flexible Nutzungen, zeitgemäße Haustechnik und Konnektivität, selbstverständlich Glasfaseranschluss bis in alle Etagen und flächendeckendes W-LAN sowie eine neue stilvolle moderne Fassade. Die Architektur stammt aus dem renommierten Hause Meyerschmitzmorkramer.