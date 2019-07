Art-Invest und OFB planen modernes Büroquartier in Eschborn

Art-Invest Real Estate und OFB Projektentwicklung planen in einem Joint Venture die Neubebauung eines rund 30.800 m² großen Grundstücks am Eingang zum Gewerbegebiet Süd in Eschborn. Auf dem derzeitigen Gelände des Hellweg Baumarktes in der Frankfurter Straße 2-8 soll ein modernes, attraktives Quartier mit mehreren Gebäuden und einer Bruttogeschossfläche von über 50.000 m² entstehen. Für das neue Quartier ist ein vielfältiger und flexibler Nutzungsmix mit dem Schwerpunkt Büro vorgesehen.

.

Ausreichend Stellplätze werden für die zukünftigen Mieter in einer gemeinsamen Tiefgarage und einem neuen Parkhaus zur Verfügung stehen. Die Vermarkung der Mietflächen wird voraussichtlich im dritten Quartal 2019 starten. Frühestmöglicher Baubeginn für das erste Teilprojekt ist Anfang 2020.