Art-Invest holt sich Tobias Wilhelm und Mark Leiter

Tobias Wilhelm

© Art-Invest Real Estate/Jochen Rolfes Photographer

Tobias Wilhelm (35) und Mark Leiter (33) haben zu Beginn des Jahres die Leitung der Niederlassungen in München und Wien übernommen. Tobias Wilhelm übernimmt die Verantwortung für die Geschäfte in Süddeutschland in der Münchener Niederlassung von Dr. Ferdinand Spies, der seit Jahresbeginn Geschäftsführender Gesellschafter bei der Art-Invest Real Estate ist. Mark Leiter steht seit Jahresbeginn der Niederlassung in Wien vor, die er in den vergangenen beiden Jahren aufgebaut hat.

Seit seinem Eintritt bei der Art-Invest Real Estate in 2016 hat Wilhelm als Leiter Projektentwicklung am Standort München maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung und Realisierung mehrerer Projekte beigetragen, vor allem die aktuellen Projekte „Atlas“ im Münchener Werksviertel, bei dessen Richtfest Wilhelm im Juni 2018 anwesend war [wir berichteten], sowie die Quartiersentwicklung „Die Macherei“ im Osten der bayerischen Landeshauptstadt, deren Fertigstellung für Ende 2019 geplant ist [wir berichteten]. Zuvor arbeitete Wilhelm mehrere Jahre als Akquisiteur und Projektleiter bei der LBBW Immobilien in München. Wilhelm hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Betriebswirtschaftslehre studiert und an der IRE|BS Universität Regensburg mit dem Master of Science in Real Estate sowie an der Oxford Brookes University mit dem Master of Science International Real Estate abgeschlossen



Mark Leiter hat vor seinem Einstieg bei der Art-Invest Real Estate 2016 unter anderem bei Invesco Real Estate und Tishman Speyer verschiedene Positionen in der Akquisition, im Asset Management sowie in der Projektentwicklung wahrgenommen. Leiter hat in Innsbruck und Hongkong Internationale Wirtschaftswissenschaften studiert und an der University of Reading einen Master of Science in Real Estate Finance und Investments absolviert.



Vor allem mit dem Erwerb des Millennium Towers am Handelskai in Wien im Jahre 2017 [wir berichteten] und der Akquisition von rund 400 Wohnungen der Wohnquartierentwicklung „Das Ensemble“ an der Erdberger Lände im 3. Wiener Gemeindebezirk in 2018, dem bisher größten Direktinvestment eines internationalen Käufers in ein österreichisches Wohnentwicklungsprojekt [wir berichteten], hat Art-Invest Real Estate den Eintritt in den österreichischen Markt realisiert.



„Wir freuen uns, Tobias Wilhelm und Mark Leiter die Verantwortung für die Niederlassungen in München und Wien zu übergeben. Sie haben in den vergangenen Jahren beträchtlich zur positiven Entwicklung der Münchener Niederlassung sowie des Immobiliengeschäftes in Wien beigetragen. Wir sind überzeugt, dass beide Kollegen unsere Investmentaktivitäten in Süddeutschland und in Österreich weiterhin erfolgreich vorantreiben werden“, erläutert Dr. Ferdinand Spies, Geschäftsführender Gesellschafter bei der Art-Invest Real Estate.