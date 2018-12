Art-Invest kauft Essener Reserved-Haus

Einzelhandels- und Büroobjekt in der Kettwiger Straße

© Art-Invest Real Estate

Art-Invest Real Estate hat für das von ihr verwaltete Sondervermögen MTC Urban Retail-Fonds ein gemischt genutztes Einzelhandels- und Büroobjekt in bester Essener Innenstadtlage erworben. Verkäufer ist die Ärzteversorgung Westalen-Lippe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Objekt liegt in der Kettwiger Straße 47-49 in unmittelbarer Nähe zur Rathausgalerie und verfügt über eine Mietfläche von rund 10.000 m². Hauptmieter sind neben dem Einzelhändler Reserved, vor allem Mieter aus der Telekommunikationsbranche und der Gastronomie. Aufgrund der großen Fassadenfronten, der flexiblen Grundrissgestaltung und der attraktiven Deckenhöhen erfüllt das Objekt alle Ansprüche an moderne Einzelhandelsflächen und fügt sich aufgrund des teilweise vorhandenen Leerstandes optimal in die vom Fonds verfolgte Manage to Core-Strategie ein.



„Wir sind davon überzeugt, dass der Essener Büro- und Einzelhandelsimmobilienmarkt nach einer mehrjährigen Durststrecke wieder an Fahrt gewinnt und die Kettwiger Straße hiervon überproportional profitieren wird. Da wir in diesem Objekt flexibel einteilbare Einzelhandelsflächen zwischen 200 und 2.000 m² anbieten können, sind wir in der Lage ein breites Nachfragespektrum zu bedienen, wodurch sich die Qualität der Immobilie und mittelbar die des Umfeldes signifikant erhöhen lässt“, so Arne Hilbert, Niederlassungsleiter NRW und Partner bei Art-Invest Real Estate.



Art-Invest wurde bei der Transaktion rechtlich von Hogan Lovells und technisch von TA Europe beraten. Auf Seiten des Verkäufers erfolgte die rechtliche Beratung durch GSK Stockmann.