Art-Invest feiert Grundsteinlegung am Neuen Kanzlerplatz in Bonn

Mit einer feierlichen Zeremonie markierte Art-Invest Real Estate am vergangenen Freitag einen Meilenstein auf dem Weg zum modernsten Stadtquartier Bonns: Unter Anwesenheit zahlreicher Gäste und Projektbeteiligten wurde der Grundstein für den Neuen Kanzlerplatz – das derzeit größte, gewerbliche Bauprojekt in Bonn – gelegt. Auf dem ehemaligen Gelände des Bonn-Centers entstehen drei hochmoderne Gebäudekörper. Die Arbeiten der Tiefgarage und die Vorbereitungen des Hochbaus haben bereits Anfang des Jahres begonnen.

.