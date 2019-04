Art-Invest Real Estate erwirbt Ibis Styles Hotel Stuttgart

Art-Invest Real Estate hat das Ibis Styles Hotel Stuttgart für seinen „Core Budget Hotel-Fonds“ erworben. Der Ankauf des im Bad Cannstatter Zentrum gelegenen Hotels erfolgte von der D² Real Estate GmbH. Das Objekt wird mit einem langfristigen Mietvertrag mit der Success Hotel Group erworben. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

