Art-Invest kauft IT.NRW-Sitz am Düsseldorfer Kennedydamm

Art-Invest Real Estate ist seit Anfang September neuer Eigentümer der Büroimmobilie Kennedydamm 15-17 im Stadtteil Derendorf. Das Objekt bietet rund 13.974 m² Mietfläche und ist mit dem Mieter IT.NRW langfristig an das Land Nordrhein-Westfalen vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Beraten wurden beide Vertragsparteien von Savills Imobilien Beratungs GmbH im Rahmen eines Exklusivmandats des Verkäufers.

.