Art-Invest angelt sich das Walzstahlhaus

Walzstahlhaus

© Anteon

Art-Invest Real Estate hat das als Walzstahlhaus bekannte Bürogebäude in der Kasernenstraße 36 in Düsseldorf erworben. Verkäufer ist ARB Investment Partners für die Investmentgesellschaft NIS ARB EDO. Das denkmalgeschützte Objekt mit seiner einzigartigen neoklassizistischen Fassade befindet sich im Bankenviertel von Düsseldorf unweit der Königsallee, wurde zwischen 1938 und 1940 erbaut und verfügt über rund 10.000 m² Mietfläche, von denen rund 8.000 m² seit 2010 an die AOK Rheinland/Hamburg vermietet ist [wir berichteten].

„Mitten im CBD von Düsseldorf ist das Walzstahlhaus mit seiner langlebigen Architektursprache rares Gut und Ikone zugleich. Wir freuen uns, dieses einmalige Objekt in unser Portfolio aufzunehmen und seine Potenziale gemäß unserem Manage-to-Core-Ansatz mittelfristig zu heben“, so Arne Hilbert, Geschäftsführer bei Art-Invest Real Estate.



Die Fremdfinanzierung für den Ankauf stellt die Pbb Deutsche Pfandbriefbank. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion rechtlich von McDermott Will & Emery und technisch von Drees & Sommer beraten. Auf Seiten des Verkäufers war Greenberg Traurig LLP beratend tätig. Anteon war bei der Transaktion vermittelnd tätig.