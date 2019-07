Art-Invest eröffnet Niederlassung in London

Art-Invest Real Estate hat Anfang des Jahres eine weitere Niederlassung in London eröffnet. Diese erweiterte Präsenz im Ausland knüpft an die Gründung der Niederlassung in Wien im vergangenen Jahr an und ergänzt das bestehende Netzwerk von sieben Standorten in den deutschen Großstädten. Das Londoner Büro wird von Ali Abbas, UK Managing Partner, geleitet.

.

„Wir bewerten Großbritannien als spannenden Expansionsmarkt und sehen dort großes Potenzial, unsere bereits in Deutschland und Österreich erfolgreiche „Manage to Core“-Anlagestrategie verfolgen zu können. Wir freuen uns, mit Ali Abbas als Managing Partner UK einen ausgewiesenen Experten im Investment- und Projektentwicklungsmarkt gewonnen zu haben, der unser Geschäft in Großbritannien erfolgreich vorantreiben wird“, erläutert Dr. Markus Wiedenmann, Gründer und CEO von Art-Invest Real Estate.



Ali Abbas ist ein erfahrener Investor und Projektentwickler mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Akquisitionen, Veräußerungen und strategisches Kapitalmanagement, der bisher mehr als fünf Milliarden Pfund an Anlagetransaktionen getätigt hat. Abbas kann auf eine erfolgreiche Leistungsbilanz bei namhaften Kunden zurückblicken, die er zuvor in leitenden Führungspositionen bei Sal. Oppenheim und Lendlease betreut hat. „Es ist ein Privileg, an einem interessanten Punkt des Zyklus die Expansion von Art-Invest Real Estate in Großbritannien verantworten zu können. Trotz der vorherrschenden Marktbedingungen sind wir von den mittel- und langfristigen Potenzialen des Marktes überzeugt. Mit einer aktiven Pipeline und einem erfahrenen und wachsenden Team freuen wir uns auf die kommenden Projekte", kommentiert Abbas.