Art-Invest baut gegenüber von Airbus

Art-Invest Real Estate hat das nördlich der bestehenden Jochen Schweizer Arena angrenzende Grundstück im Süden Münchens von der Jochen Schweizer Immobilien Holding erworben. Das Areal befindet sich in der Ludwig-Bölkow-Allee in Taufkirchen gegenüber dem Unternehmenssitz von Airbus und der neuen Fakultät für Luft- und Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität München (TUM). Für die Neuentwicklung mit einer Grundstücksgröße von 9.000 m² wird ein attraktives, gemischt genutztes Quartier mit „Campus-Charakter“ angestrebt. Der Baubeginn ist für Ende 2020 geplant.

.