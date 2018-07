Art-Invest Real Estate arbeitet mit WiredScore zusammen

Art-Invest Real Estate arbeitet mit dem PropTech-Unternehmen WiredScore zusammen, um die digitale Infrastruktur und die Konnektivität ihrer Gebäude zu analysieren und gezielt zu verbessern. Hierzu hat Art-Invest das Unternehmen mit der Zertifizierung der digitalen Infrastruktur von rund 20 Büroimmobilien in ganz Deutschland mit einer Fläche von rund 400.000 m² beauftragt. Als erster in Deutschland zertifiziert Art-Invest ein Immobilienportfolio dieser Größe und investiert somit umfassend in die Konnektivität der Objekte.

„Die Konnektivität von Gebäuden wird im Zuge der Digitalisierung immer wichtiger und ist zu einem zentralen Entscheidungskriterium für Mieter geworden. Unser Ziel ist es, unsere Gebäude fit für die digitale Zukunft zu machen: Einerseits für die sich stetig digitalisierenden Geschäftsprozesse der Nutzer in den Gebäuden, andererseits für Produkte und Anwendungen im Bereich Smart Building und Internet of Things. Die mit der Zertifizierung einhergehende Transparenz in Bezug auf Konnektivität sowie die Verbesserungsmaßnahmen, die im Rahmen des Zertifizierungsprozesses umgesetzt werden, steigern die Zukunftssicherheit unserer Immobilien,” sagt Dr. Markus Wiedenmann, CEO von Art-Invest Real Estate.



Unter den Gebäuden im Zertifizierungsprozess befinden sich beispielsweise die Projektentwicklungen „Alter Wall“ in Hamburg und „Atlas“ in München sowie das Bestandsgebäude „Wolkenbügel“ im Hafen von Düsseldorf. Das Projekt Kaiser Hof in der Kölner Innenstadt wurde vor Kurzem bereits mit WiredScore Platin ausgezeichnet, der höchsten Zertifizierungsstufe, die WiredScore vergibt.