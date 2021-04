Art-Invest kauft Londoner Sackville House

Der Investor tätigt mit der Immobilie im Londoner Westend das dritte Investment in der britischen Hauptstadt. Das Sackville House umfasst mehr als 33.000 Quadratfuß Mietfläche für Büros und Einzelhandel (ca. 3.070 m²). Das Objekt wurde für einen von Art-Invest Real Estate verwalteten regulierten Investmentfonds erworben.

