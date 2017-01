Art-Invest kauft für Rheinische Versorgungskassen ein

Nur wenige Tage nach dem Ankauf des Nikko Hotels in Düsseldorf ist Art-Invest Real Estate erneut auf Einkaufstour, und ist diesmal für einen Spezialfonds der Rheinischen Versorgungskassen fündig geworden. Für 35 Mio. Euro wurde das ehemalige Dienstgebäude der Eisenbahndirektion Essen gekauft. Laut Informationen aus Marktkreisen handelt es sich beim Verkäufer um ein israelisches Investorenkonsortium.

Das erworbene Bürogebäude am Bismarckplatz 1 ist vollständig vermietet und umfasst eine Gesamtfläche von 18.000 m². Hauptmieter mit dem überwiegenden Teil der Flächen ist die Deutsche Bank. Knapp 300 Stellplätze stehen in einem Parkhaus auf dem Grundstücksareal zur Verfügung. Das denkmalgeschützte, historische Dienstgebäude der Eisenbahndirektion Essen wurde 1895 erbaut, zuletzt 2010 kernsaniert und mit LEED Gold zertifiziert.



Das Objekt befindet sich in einer zentralen Innenstadtlage im Essener Südviertel mit Verkehrsanbindungen an den ÖPNV sowie für den Individualverkehr. Die Lage um den Bismarckplatz zählt neben der City zum bevorzugten Bürostandort in Essen. Dies wird durch die momentane Revitalisierung verschiedener Bürogebäude in unmittelbarer Nähe unterstrichen. Beispielsweise befindet sich das Thyssenhaus, Essens ältestes Hochhaus, in unmittelbarer Nachbarschaft. Nach dem Verkauf an die Fakt AG im Jahr 2015 [ThyssenKrupp verkauft Thyssenhaus an Fakt] wird das 1961 vom Rheinstahl-Konzern erbaute Gebäude derzeit saniert und anschließend neu vermarktet. Die Umbauarbeiten sollen bis Sommer 2017 fertiggestellt sein. Erste neue Mieter sind bereits im Herbst 2016 eingezogen.





Denkmalgeschützte ehemalige Eisenbahndirektion am Essener Bismarckplatz



Der Individualfonds für die Rheinischen Versorgungskassen mit einer Core-orientierten Anlagestrategie investiert in ausschüttungsorientierte Büro- und Geschäftshäuser in guten deutschen Standorten mit einer langfristigen Wertsteigerungsperspektive. Nach den Objektankäufen in Berlin [Art-Invest kauft Berliner Trias ], Frankfurt und in der Düsseldorfer City [Art-Invest-Spezialfonds kauft im Düsseldorfer Medienhafen] ist das Büroobjekt in Essen bereits der fünfte Immobilienerwerb des Fonds. „Die Immobilie am Bismarckplatz 1 vereint eine sehr gute Innenstadtlage mit einer überdurchschnittlichen Gebäudesubstanz und -flexibilität, die im Zuge der Kernsanierung realisiert wurde. Auf dieser Basis generiert das Objekt einen attraktiven und nachhaltigen Cash Flow“, erläutert Andreas Stolz, Head of Asset Management bei der Art-Invest Real Estate. Die Dahlke Immobilien AG war bei dieser Transaktion vermittelnd und beratend tätig.