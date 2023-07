Art-Invest gewinnt ersten Mieter für „Kämmerei“

Art-Invest Real Estate freut sich über den ersten Mietvertragsabschluss in der historischen Kämmerei mit deren Revitalisierung der Projektentwickler im vergangenen Jahr gestartet ist [wir berichteten]. Die auf den Mittelstand spezialisierte Sozietät Ganteführer sichert sich langfristig Büros auf 3.100 m².

