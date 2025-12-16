Art-Invest gewinnt Beratungsunternehmen als Mieter am Alten Wall

Art-Invest Real Estate hat für den gesamten Gebäudekomplex Alter Wall 48 einen neuen langfristigen Mieter gewonnen: Ein führendes internationales Beratungsunternehmen wird künftig alleiniger Nutzer des siebengeschossigen Bürogebäudes mit 7.900 m² Mietfläche sein.

.

Die Übergabe der flexibel gestaltbaren Flächen ist für Anfang 2027 geplant. Damit setzt Art-Invest Real Estate die konsequente Entwicklung des Quartiers Alter Wall fort und stärkt dessen Position als Premiumstandort im Herzen Hamburgs.



Das Beratungsunternehmen fügt sich laut Art-Invest ideal in das Nutzungskonzept des Quartiers ein. Mit seiner internationalen Ausrichtung und dem Anspruch an höchste Qualität ergänzt es die Mischung aus erstklassigen Büro- und Wohnflächen, exklusiver Hotellerie und attraktiven Gastronomieangeboten am Alten Wall. Damit trägt der neue Mieter laut des Projektentwicklers zur lebendigen und repräsentativen Atmosphäre des Quartiers Alter Wall bei.



„Wir freuen uns, einen weiteren starken Büromieter für unsere Quartiersentwicklung am Alten Wall gewonnen zu haben und damit den Nutzungsmix noch attraktiver zu gestalten. Die zentrale Lage und die hochwertige Gestaltung der Flächen machen das Projekt zu einem idealen Standort für modernes Arbeiten und eine langfristige Unternehmensentwicklung im Herzen von Hamburg“, sagt Martin Wolfrat, Partner und Head of Hamburg bei Art-Invest Real Estate.



Der Alte Wall 48 ist die Vollendung der Quartiersentwicklung am Alten Wall, welche sich vom Rathausmarkt bis zum Rödingsmarkt nach der Gesamtfertigstellung erstreckt und eine Gesamtgröße von ca. 90.000 m² Bruttogeschossfläche haben wird.



Der Alte Wall 48 liegt nur wenige Schritte vom Hamburger Rathaus entfernt und bietet dem Unternehmen eine repräsentative Adresse in einer der besten Lagen der Stadt. Direkt nebenan wird mit dem Alten Wall 46 ein weiteres Highlight realisiert: Das internationale Boutique-Hotel The Hoxton mit 188 Zimmern. Ergänzt wird das Hotel durch Gastronomie- und Eventflächen sowie ein öffentlich zugängliches Rooftop mit Blick auf die Elbphilharmonie, den Michel und das Rathaus. Teil der Projektentwicklung werden auch 84 Wohnungen werden. Die Gesamtfertigstellung des Quartiers erfolgt im Jahr 2027.