Art-Invest feiert Richtfest im Münchner Werksviertel

Art-Invest Real Estate feiert bei der Projektentwicklung „Atlas“ im Münchner Werksviertel die Fertigstellung des Rohbaus. Nach dem Verkauf des Büroensembles mit 25.000 m² Mietfläche an die Allianz Real Estate für 190 Mio. Euro [Allianz übernimmt Münchner „Atlas“ für 190 Mio. Euro von Art-Invest] steht nun acht Monate vor dem Erstbezug die Vollvermietung des Gebäudes mit der markanten orangenen Kugel auf dem Dach fest. Mit Sivantos, dem internationalen Hersteller von Hörgeräten, hat der Projektentwickler vor kurzem einen langfristigen Mietvertrag über die zuletzt noch verfügbaren Büroflächen im Atlas abgeschlossen.

