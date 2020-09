Art-Invest feiert Richtfest des Moxy Hotels am Flughafen Köln/Bonn

Art-Invest Real Estate feierte am heutigen Mittwoch, dem 23.09.2020, gemeinsam mit dem Flughafen Köln/Bonn das Richtfest für das neue Lifestyle-Hotel Moxy Köln Bonn Airport. Auf dem ehemaligen Parkplatz P6 entsteht mit direkter Anbindung zum Terminal und zum ICE-Bahnhof ein 250-Zimmer-Hotel einschließlich Gastronomie- und Tagungsflächen sowie einem Fitnessbereich. Das Moxy Köln Bonn Airport wird im zweiten Quartal 2021 eröffnen.

