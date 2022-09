Art-Invest feiert Meilensteine für I/D Cologne nach

Im wahrsten Sinne des Wortes ein Highlight für Köln: Unter dem Motto „Alles in einem neuen Licht“ wurden am gestrigen Abend die Meilensteine und bisherigen Erfolge des derzeit größten gewerblichen Bauprojektes der Stadt, dem I/D Cologne, gefeiert. Rund 300 von Art-Invest Real Estate und der Osmab Holding AG geladene Gäste trafen sich auf dem Baufeld an der Schanzenstraße. Vier der insgesamt zwölf Gebäude sind bereits fertiggestellt, weitere drei Bauabschnitte befinden sich derzeit im Bau. Bis dato wurden schon knapp 90.000 m² der insgesamt 160.000 m² Bruttogeschossfläche realisiert. Die Gesamtfertigstellung von I/D Cologne ist für 2027 geplant.

.

Gefeiert wurden diverse Höhepunkte wie Spatenstiche, Grundsteinlegungen, Richtfeste und Eröffnungen der ersten, bereits fertiggestellten Bauabschnitte. Diese konnten in den vergangenen Jahren aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden. Zu den zahlreichen feierlichen Anlässen fanden sich neben den Joint-Venture-Partnern Art-Invest Real Estate und Osmab Holding AG Gäste und Geschäftspartner aus der Branche sowie aus der Stadt und Politik ein.



Die Projektentwicklung befindet sich ungefähr in der Halbzeit: Von den insgesamt elf Bauabschnitten, die mit einer Bruttogeschossfläche von 160.000 m² bis 2027 realisiert werden, wurden neben dem großen verbindenden Schanzenplatz bereits vier Gebäude fertiggestellt und in Betrieb genommen: das Haus am Platz, das Patiohaus, das Moxy Hotel und das I/D Cologne Parkhaus. Beim Güterhaus und Loft Haus sind bereits der Rohbau und die aufwendigen Fassaden zu sehen und der Bau des Hangars hat ebenfalls begonnen. Seit Beginn des Projekts im Jahr 2015 wurden in den vergangenen Jahren über 60.000 m² vermietet.



Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Begrüßungsworten von der Geschäftsführung des Joint Ventures. Arne Hilbert, Geschäftsführer bei Art-Invest Real Estate, und Holger Kirchhof, Vorstandsmitglied von Osmab, blickten zufrieden auf die bisherigen Höhepunkte von I/D Cologne zurück: An dem historischen Standort, wo lange Zeit der alte Güterbahnhof auf ca. sieben Hektar Fläche brach lag, entsteht seit nunmehr fünf Jahren ein zukunftsweisendes Areal mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Die nächsten Meilensteine sind der Baubeginn des Hochhauses Scala Ende des Jahres, die Fertigstellung des Hangars gegenüber des I/D Cologne Parkhauses Anfang 2024 sowie der Baubeginn der weiteren Baufelder in 2024.



Die Vollvermietung des ersten Bauabschnittes mit den Gebäuden Patiohaus, Haus am Platz und Moxy Hotel gelang mit namhaften Unternehmen wie Siemens, Cancom, Design Offices, Renault, Ithinx, BBL, Art-Invest Real Estate, KommIT, Dassault System und Infacon. Dazu kommen die zahlreichen Gastronomen: L‘Osteria, die Bäckerei Mauel 1883, Shi – Pleasure Eating und Five Guys. Weitere Vermietungen werden in Kürze folgen.



Speziell auf die Ansprüche einer modernen Arbeitskultur ausgelegt, sind die im industriellen Loft-Stil errichteten Immobilien mit smarter, energiesparender Technik ausgestattet und verfügen über wichtige Nachhaltigkeitszertifizierungen. Die konsequente Dach- bzw. Fassadenbepflanzung sowie weitläufig angelegte Grünanlagen und mehr als 150 neue Bäume zahlen auf eine ökologisch verantwortliche Bauweise ein und gewährleisten die ideale Verknüpfung zwischen Arbeit, sozialem Umfeld und Privatleben. In dem Zusammenhang erklärte Arne Hilbert: „Vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse gewinnt das Thema ‚Resilienz‘ zunehmend an Bedeutung. Die langfristige Widerstands-, aber auch Entwicklungsfähigkeit des Quartiers war Kern des Konzeptes von I/D Cologne. Heute feiern wir vielfältige Meilensteine, die zeigen, wie auch in anspruchsvollen Zeiten erfolgreiche, zukunftsfähige und lebendige Quartiere entstehen können – sicherlich in dieser Form aktuell einzigartig in Deutschland.“



Im Gespräch mit Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs, Andreas Hoffström, Geschäftsführer von KommIT und zukünftiger Mieter, sowie Klaus-Peter Kurth, Projektleiter des Generalunternehmens Hochtief, machte Holger Kirchhof deutlich: „Wir schaffen insgesamt Arbeitsplätze für 7.000 Menschen. Arbeitnehmer streben heute ein berufliches Umfeld an, mit dem sie sich identifizieren können und das ihnen neben größtmöglicher Flexibilität eine ideale Work-Life-Balance verspricht. Dem Anspruch haben wir mit I/D Cologne von Anfang an Rechnung getragen – durch den gelungenen Mix aus Büro, Gastronomie, Hotel, Fitness sowie außergewöhnlichen Servicetools.“



Das Projekt I/D Cologne wird in elf Bauabschnitten realisiert. Insgesamt entstehen bis 2027 elf Gebäude mit rund 160.000 m² BGF. Im Haus am Platz wurden Mietflächen von 12.500 m² an den Technologiekonzern Siemens sowie 6.000 m² an den international tätigen IT-Experten Cancomvermietet. Das Patiohaus mit 13.000 m² ist bereits u. a. vom führenden Anbieter flexibler Office- und Coworking-Spaces, Design Offices, sowie von der Art-Invest Real Estate (Niederlassung NRW) selbst bezogen worden. Die Immobilien gehören zu den ersten beiden Bauabschnitten von I/D Cologne. Das I/D Cologne Parkhaus mit 900 Stellplätzen, digitalisiertem Parkkonzept und größter begrünter Fassade Kölns steht den Nutzern bereits seit 2019 zur Verfügung. Das Moxy Hotel wird voraussichtlich im Sommer 2022 eröffnen. Neben dem Franchiseunternehmen L’Osteria und der Traditionsbäckerei Mauel 1883 wurden mit den Restaurantbetreibern Five Guys, und Shi-Pleasure Eating weitere namhafte Gastronomiepartner gefunden, die ihre Filialen am zentralen Platz eröffnen. Weitere Gastronomieangebote sind geplant. Das Quartier bietet Platz für circa 7.000 Arbeitsplätze, die das bereits florierende Schanzenviertel bereichern werden. Die Ausrichtung ist speziell auf die Herausforderung der digitalen Transformation sowie einer modernen Arbeitskultur ausgelegt, die eine gelungene Verknüpfung zwischen Arbeit, sozialem Umfeld und Privatleben anstrebt. Entsprechend der industriell geprägten Umgebung ist für das ehemalige Güterbahnhofsgelände seitens der Stadt Köln ausschließlich gewerbliche Nutzung vorgesehen.