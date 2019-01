Art-Invest erwirbt Multi-Tenant Bürohaus im Frankfurter Ostend

Hanauer Landstraße 151-153 / Ferdinand-Happ-Straße 32.

© Holger Peters Fotografie/Art-Invest Real Estate

Art-Invest Real Estate hat für einen von ihr verwalteten Bürofonds die Hanauer Landstraße 151-153 / Ferdinand-Happ-Straße 32 in Frankfurt erworben. Der Verkauf wurde von der Generali Real Estate S.p.A. im Namen eines Unternehmens der Generali Group abgeschlossen. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

.

Das 8.400 m² große Objekt wurde 2003 gebaut und ist aktuell zu 85% vermietet. Es eignet sich durch seine drei Erschließungskerne für eine kleinteilige Vermietung und punktet mit seiner heterogenen Mieterstruktur – neben dem Hauptmieter Land Hessen sind dort Marketingagenturen, mehrere IT-Dienstleister sowie Arztpraxen ansässig. Das Objekt befindet sich unweit der EZB gelegen und ist sehr gut an den ÖPNV angebunden. Darüber hinaus kann die A661 schnell erreicht werden, die zentrale Autobahn in Richtung Vordertaunus sowie zum Flughafen.



„Mit unserem ersten Erwerb im Frankfurter Ostend konnten wir uns ein modernes Objekt mit Wertsteigerungspotenzial in einem der dynamischsten Viertel Frankfurts sichern – wir freuen uns auf die neue Herausforderung“, so Stephen von der Brüggen, Partner bei Art-Invest Real Estate und Niederlassungsleiter Frankfurt.



Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion rechtlich von GSK Stockmann und technisch von Drees & Sommer beraten. Auf Seiten des Verkäufers erfolgte die rechtliche Beratung durch Mayer Brown. CBRE war vermittelnd tätig.