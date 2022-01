Art-Invest erhält Zuschlag für City-Passage

Das im Mai 2021 gestartete, europaweite Vergabeverfahren ist abgeschlossen: Die WVV Wiesbaden Holding verkauft die bisherige City-Passage an Art-Invest. Der Magistrat stimmte dem Kaufvertrag heute zu und brachte eine entsprechende Sitzungsvorlage zur abschließenden Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung auf den Weg.

.