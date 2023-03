Art-Invest bestellt Lena Brühne zur Geschäftsführerin

Art-Invest beruft Lena Brühne in die Geschäftsführung mit Zuständigkeit für Berlin und die Region Ost. Lena Brühne arbeitet seit zehn Jahren für Art-Invest Real Estate und war zuletzt als Partnerin und Head of Berlin des Unternehmens tätig.

Die Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG beruft Lena Brühne in die Geschäftsführung mit Zuständigkeit für Berlin und die Region Ost. Lena Brühne arbeitet seit zehn Jahren für Art-Invest Real Estate und war zuletzt als Partnerin und Head of Berlin des Unternehmens tätig. In den vergangenen Jahren hat sie die Berliner Niederlassung von Art-Invest Real Estate aufgebaut und konstant weiterentwickelt. Die studierte Diplom-Geographin (Universität Trier) und Immobilienökonomin (IREBS/ Universität Regensburg) engagiert sich zudem u. a. ehrenamtlich im Vorstand und als Arbeitskreisleiterin bei Immoebs e. V. und im NEXT Committee des ULI Germany.



„Lena Brühne ist seit über 10 Jahren ein integraler Bestandteil unseres Teams. Nachdem sie zunächst in Nordrhein-Westfalen für uns tätig war, betreut sie sämtliche Projekte der Art-Invest Real Estate am Standort Berlin und der Region Ost. Hierzu zählen u. a. der Deutsche Bank Campus an der Otto-Suhr-Alle, das Easton House am Ostbahnhof und die Macherei Berlin-Kreuzberg sowie das JaHoan der Jannowitzbrücke. Wir freuen uns sehr, Lena Brühne zu unserer Geschäftsführung zählen zu dürfen“, erklären Dr. Markus Wiedenmann, CEO und Dr. Ferdinand Spies, COO der Art-Invest Real Estate Management.