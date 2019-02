Art-Invest wächst auch personell - Arne Hilbert wird Geschäftsführer

Arne Hilbert

© Art-Invest Real Estate

Art-Invest Real Estate hat den Niederlassungsleiter NRW der Art-Invest Real Estate, Arne Hilbert, zum Geschäftsführer der Art-Invest Real Estate Management berufen. Neben Markus Wiedenmann als CEO, Ferdinand Spies als COO und Peter Ebertz als Head of Hotels komplettiert Arne Hilbert die Geschäftsführung der Art-Invest Real Estate Management.

.

„Arne Hilbert hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens, insbesondere der Niederlassung NRW, beigetragen. Deshalb freuen wir uns, ihn nun in die Geschäftsführung zu berufen. Zusätzlich zur Leitung unserer Aktivitäten in NRW wird er unternehmensübergreifend die Themen Smart Building, Property Management und Corporate Marketing verantworten. Wir sind überzeugt, dass er mit diesem verbreiterten Aufgabenspektrum zur erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens beitragen wird“, so Markus Wiedenmann, Gründer und CEO der Art-Invest Real Estate.



Arne Hilbert (44) war bisher Partner und Mitglied der Geschäftsleitung bei Art-Invest Real Estate und ist seit 2014 im Unternehmen. Unter seiner Führung entwickelt und managt die Niederlassung NRW zahlreiche attraktive Immobilien, u. a. die Projekte Kaiser Hof, I/D Cologne, Neuer Kanzlerplatz, Fürst & Friedrich und 52HI. Weiterhin verantwortet Hilbert das Bestandsimmobilienportfolio NRW mit 16 Liegenschaften, u. a. dem Kö-Bogen in Düsseldorf.



Vor seiner Tätigkeit bei Art-Invest Real Estate hat Arne Hilbert für Hochtief Projektentwicklung Rhein Ruhr am Standort Köln als Projektleiter das MaxCologne entwickelt und im Anschluss die Leitung Projektentwicklung der Düsseldorfer Niederlassung bei Hochtief Projektentwicklung übernommen. Zuvor hat er für Ebertz & Partner das gemischt genutzte Projekt KÖ 59 in Düsseldorf entwickelt. Arne Hilbert hat sein Studium der Betriebswirtschaftslehre und der Sportwissenschaften mit Diplom abgeschlossen.