Art-Invest findet Ankermieter für Münchener Atlas-Gebäude

Art-Invest Real Estate hat mit dem französischen Werbe- und Kommunikationsdienstleister Publicis Groupe den ersten Mieter für das neue Büroensemble Atlas im Münchener Werksviertel gefunden. Die Unternehmen schlossen einen langfristigen Mietvertrag über eine große Fläche von 13.000 m² ab. Damit ist der Neubau, dessen Hochbauphase im Frühjahr beginnen wird, bereits zu 53 Prozent vermietet.

Publicis zieht am neuen Standort sieben Agenturen der Gruppe zusammen, die bisher in verschiedenen Gebäuden im Münchener Stadtgebiet gearbeitet haben. Die Gruppe setzt damit ihre Expansion in Deutschland fort und wird bis Mitte 2019 die ersten fünf Geschosse im Plaza-Gebäude des Atlas-Komplexes beziehen. Unabhängig von diesem Mietvertragsabschluss hatte Art-Invest bereits im Herbst die Bauarbeiten für den Tiefbau gestartet [Baustart für Büroensemble Atlas im Münchner Werksviertel]. Bei der Anmietung war CBRE beratend tätig.



Geplante Fertigstellung in 2018

Unweit des Münchner Ostbahnhofs entsteht das Atlas-Hochhaus mit direkter Zufahrt von der Rosenheimer Straße wie auch vom Werksviertel. Nach seiner Fertigstellung Ende 2018 wird es seinen Nutzern auf 14 Etagen insgesamt über 24.500 m² moderne Büroflächen bieten. Seit vielen Jahren ist das 62 m hohe Hochhaus Bestandteil der Skyline im Münchner Osten. Es wird bis auf den Rohbau komplett neu errichtet und mit einem sechsgeschossigen Plaza-Gebäude ergänzt. Mit einer zukünftig markanten Fassade und der weithin sichtbaren Kugel auf dem Dach repräsentiert es künftig den Standort für Unternehmen mit innovativem Anspruch. Die Außenfassade erinnert an einen Faltenwurf und zählt zu den optischen Besonderheiten des Atlas.





Neues Landmark-Ensemble Atlas im Münchener Werksviertel an der Rosenheimer Straße



Art-Invest positioniert Implerhöfe neu

Mit der Neuvermietung im Atlas bindet Art-Invest einen langfristigen Mieter aus einem seiner bestehenden Gebäude weiter. Publicis ist derzeit in den Münchener Implerhöfen in der Implerstraße ansässig, das ebenfalls von Art-Invest gemanagt wird. Hier arbeitet das Unternehmen mit seinen Agenturen Leo Burnett, Publicis Pixelpark und MSL Group auf ca. 10.000 m². Bei den Implerhöfen wird Art-Invest künftig das vorhandene Nachverdichtungspotential nutzen und u. a. eine Flächenvergrößerung über einen Erweiterungsbau realisieren. Darüber hinaus wird die Bestandsimmobilie modernisiert und für eine multi-tenant-Vermietung ab 2019 neu am Markt positioniert. Zuvor werden ab Oktober 2017 ca. 2.200 m² auf einer Etage verfügbar sein.