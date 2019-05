Art-Invest am „Alten Wall“ auf der Zielgeraden

Das neue Quartier am Alten Wall ist fast fertig und die ersten Mieter ziehen ein: Am vergangenen Wochenende zog bereits die Kanzlei DLA Piper in seine neuen Räumlichkeiten. Auf insgesamt rund 3.200 m² Bürofläche hat die Kanzlei die obersten drei Geschosse des Gebäudes an der Adresse Alter Wall 4 bezogen. DLA war der erste Büromieter, den der Projektentwickler Anfang 2016 für seine Entwicklung gewinnen konnte [wir berichteten]. Insgesamt steckte Art-Invest rund 300 Mio. Euro in die Sanierung und den Neubau am Alten Wall 2-8.

.