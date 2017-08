Arsago Real Estate kauft Wohnportfolio von Kronberg RE

Die Kronberg RE Deutschland hat ein Bestandsportfolio mit 391 Wohneinheiten und 56 Gewerbeeinheiten an Arsago Real Estate verkauft. Die Transaktion von drei Regionalgesellschaften erfolgte im Zuge von Share Deals. Über den Kaufpreis vereinbarten die Vertragsparteien Stillschweigen. Das Portfolio besteht aus insgesamt 47 Objekten mit rund 32.600 m² davon liegen elf in der Rhein-Ruhr-Gegend und 36 in Sachsen.

Die Vermarktung und das Transaktionsmanagement bei dem Verkauf erfolgten durch Engel & Völkers Investment Consulting GmbH. „Die erfolgreiche Vermittlung des Bestandsportfolios unterstreicht die anhaltende Nachfrage von Seiten institutioneller Anleger nach Immobilien in B- und C-Städten. Meist bieten diese Standorte ein gutes Rendite-Risiko-Profil mit stabilen Cashflows“, kommentiert Kai Wolfram, Geschäftsführender Gesellschafter der Engel & Völkers Investment Consulting.



Die rechtliche Begleitung des Verkäufers wurde durch die in Berlin ansässige Kanzlei Jung & Schleicher Rechtsanwälte Partnergesellschaft mbH übernommen, Arsago Real Estate wurde rechtlich und steuerlich von King & Spalding Frankfurt betreut.