Arrow Capital Partners hat die nächste Investition für seine 3 Mrd. Euro schwere Plattform Strategic Industrial Real Estate (SIRE) abgeschlossen. Der Investor hat einen Logistikprojekt in der Gemeinde Sülzetal, OT Osterweddingen, erworben. In den nächsten drei Jahren plant das Unternehmen, mehr als 600 Mio. Euro in den deutschen Markt für…

