Arrow Deutschland feiert Fortschritt in Düsseldorf

Nach nur sieben Monaten Bauzeit hat Arrow Global Germany GmbH (Arrow Deutschland) das Richtfest für das Wohnprojekt Lebenswerth in Düsseldorf-Kaiserswerth gefeiert. Auf dem Grundstück an der Arnheimer Straße 50 entstehen 24 Eigentumswohnungen mit modernen Grundrissen und nachhaltiger Energieversorgung nach KfW-Standard.

Rund 80 geladene Gäste, darunter Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Bauunternehmen und Projektpartner, kamen auf der Baustelle zusammen, um diesen Meilenstein zu würdigen. Unter den Gästen befand sich auch Ulrike Lappeßen, Amtsleiterin des Bauaufsichtsamtes der Stadt Düsseldorf. „Das alles ist auch ein Verdienst der am Bau beteiligten Menschen“, sagte Ulrike Lappeßen.



Im Projekt Lebenswerth entstehen insgesamt 24 Eigentumswohnungen. Das Ensemble besteht aus einem Vorderhaus mit 16 Wohneinheiten an der Arnheimer Straße sowie einem dahinterliegenden Gebäude mit 8 Wohneinheiten und einem unverbaubaren Blick in die Rheinauen – je nach Wohnung sogar bis zum Rhein.



Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit Flächen von 70 bis 218 m² zeichnen sich durch offene Grundrisse, viel Tageslicht und hochwertige Ausstattung aus. Zum Standard gehören Parkettböden mit Fußbodenheizung, Bäder mit Markenarmaturen, Smarthome-Systeme sowie private Außenbereiche von Garten bis Dachterrasse. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage und Solarthermie sorgen für eine zukunftsfähige Energieversorgung nach KfW-Standard.



„Das Richtfest ist für uns mehr als ein symbolischer Akt – es beweist, dass wir Verantwortung übernehmen, Versprechen einlösen und Projekte mit Substanz zu Ende bringen“, sagte Bernhard H. Hansen. Lebenswerth war eines der Projekte, das nach der Insolvenz des damaligen Entwicklers Interboden ins Stocken geraten war. Nach der Übernahme des Geschäftsbetriebs der Interboden Gruppe durch Arrow Deutschland im Juni 2024 konnte die Entwicklung Anfang dieses Jahres wieder aufgenommen werden. „Lebenswerth war eines der ersten Projekte, das wir damals intensiv geprüft haben. Und schon beim ersten Blick war klar: Dieses Projekt verdient eine Zukunft. Die Lage, die Architektur, die Idee dahinter – all das hat uns sofort überzeugt. Es war keine Frage, ob wir weitermachen, sondern nur, wie schnell wir es wieder in Bewegung bringen können“, sagte Bernhard H. Hansen.



Die Bezugsfertigkeit des Projekts ist für Ende 2026 vorgesehen.