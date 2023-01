Aroundtown steht im Objekt Deutschherrnkarrée in Nürnberg kurz vor der Vollvermietung. Jüngster Erfolg ist die Vermietung von 1.500 m² Bürofläche an einen renommierten Bestandsmieter, der seine Büroräumlichkeiten erweitert und sich über die nächsten zehn Jahre an den Standort in der Deutschherrnstraße 15-19 bindet.

Fotos: Sebastian Greuner



[…]