Komplexe Umsetzung
Aroundtown zertifiziert alle sieben Center Parcs mit BREEAM
Aroundtown hat für alle sieben Center Parcs im Unternehmensportfolio – in Deutschland, Belgien und den Niederlanden – ein BREEAM-Zertifikat erreicht.
Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung von Center Parcs Bispinger Heide [wir berichteten] wurde der Zertifizierungsansatz auf die weiteren sechs Center-Parcs-Standorte von Aroundtown übertragen. Damit will der Investor ein klares Zeichen in der europäischen Freizeitimmobilienbranche setzen und belegen, dass nachhaltige Standards auch im Bereich Ferienparks konsequent umsetzbar sind.
Für die weitläufigen Areale mit einer Vielzahl an Gebäuden unterschiedlicher Nutzung hat Aroundtown gemeinsam mit Auditor einen neuen Bewertungsansatz erarbeitet. Dabei wurden Gebäude mit ähnlicher Nutzung und vergleichbarer Performance in Gruppen zusammengefasst. „Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Die BREEAM-Zertifizierung der Center Parcs-Parks ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, eine führende Rolle im verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Tourismus einzunehmen und ergänzt die Nachhaltigkeitsstrategie von Center Parcs, die Green-Key-Zertifizierungen, Biodiversitätsprogramme und Initiativen zur Förderung nachhaltiger Gästeerlebnisse umfasst.“, betont Vincent Hakemulder, PMO von Center Parcs.
Dieser innovative Ansatz schuf eine einheitliche Bewertungsbasis und ermöglichte die erfolgreiche Zertifizierung aller sieben Standorte. „Die Zertifizierung aller sieben Center Parcs war ein komplexes Vorhaben – umso mehr freuen wir uns, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben. Damit beweisen wir, dass nachhaltige Standards auch in großflächigen und vielfältigen Freizeitimmobilien erfolgreich umgesetzt werden können.“ sagt Limor Beermann, Chief Sustainability Officer von Aroundtown.
Das Center Parcs-Portfolio von Aroundtown umfasst sieben hochwertige Resorts in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Die Resorts verfügen über rund 5.000 Villen mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt über 320.000 m². Neben dem deutschen Center Parcs Bispinger Heide gehören folgende Standorte zum Portfolio:
• Center Parcs Het Heijderbos, Niederlande
• Center Parcs De Kempervennen, Niederlande
• Center Parcs Het Meerdal; Niederlande
• Center Parcs De Huttenheugte, Niederlande
• Center Parcs De Vossemeren, Belgien
• Center Parcs Erperheide, Belgien