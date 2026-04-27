Aroundtown vermietet knapp 5.000 m² in Leverkusen

Aroundtown hat am Marie-Curie-Campus im Hemmelrather Weg 201 in Leverkusen mehrere Neuvermietungen realisiert und zugleich eine langfristige Vertragsverlängerung mit dem Ankermieter abgeschlossen.

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Der langjährige Hauptmieter Biofrontera Bioscience hat seinen Mietvertrag über rund 2.000 m² verlängert. Darüber hinaus konnte die Biofrontera Discovery GmbH als eigenständiger Mieter gewonnen werden und unterzeichnete einen langfristigen Mietvertrag über ebenfalls rund 2.000 m². Zuvor war das Unternehmen als Untermieter am Standort ansässig. Zusätzlich wurden weitere rund 840 m² Büro-, Lager- und Gastronomieflächen an drei neu gewonnene Mieter vermietet. Zu den neuen Nutzern zählen ein Fotostudio, ein Limousinen-Service und ein Gastronom, der künftig die kulinarische Versorgung der Mieterschaft auf dem Gelände sicherstellt.



„Die erfolgreichen Neuvermietungen und die langfristige Vertragsverlängerung mit unserem Hauptmieter unterstreichen die hohe Attraktivität des Marie-Curie-Campus als vielfältigen und branchenübergreifenden Standort. Besonders freut uns, dass die Biofrontera Discovery GmbH künftig als eigenständiger, langfristiger Mieter auf dem Campus angesiedelt ist. Dies ist ein klares Zeichen für die Qualität unserer Flächen und des gesamten Standorts. Durch gezielte Modernisierungen, nachhaltige Investitionen und den kontinuierlichen Ausbau der Infrastruktur haben wir optimale Rahmenbedingungen für unsere Mieter geschaffen und zugleich kontinuierlich die Standortqualität gesteigert“, sagt Daniel Widerstein, Senior Asset Manager bei Aroundtown.



Zu den bereits umgesetzten Modernisierungsmaßnahmen zählen die Installation einer Photovoltaikanlage, zehn neu geschaffene E-Ladestationen und die Sanierung des Daches. Das historische Haus 2 des Gebäude-Ensembles ist mit seiner massiven Bauweise, der gepflegten Backsteinfassade und der langen Unternehmensgeschichte ein gutes Beispiel für anspruchsvolle Architektur aus den 1960er Jahren. Als eine der wenigen Gewerbeflächen in Leverkusen verfügt der Marie-Curie-Campus über einen zentral zwischen den Gebäuden gelegenen, weiträumigen Parkplatz mit ca. 400 PKW-Stellplätzen. Alle drei Gebäude sind von der weltweit führenden Methode für die Ermittlung der Nachhaltigkeit von Gebäuden, BREEAM, mit „Gut“ zertifiziert worden und erfüllen damit international anerkannte Nachhaltigkeitsstandards im Gebäudebetrieb.

