Aroundtown vermietet ca. 12.000 m² in Düsseldorf

Aroundtown vermietet weitere ca. 12.000 m² für 20 Jahre an den Bestandsmieter Interxion Deutschland GmbH im Objekt In der Steele 27-43 in Düsseldorf. Das Unternehmen wird die zusätzlichen Flächen für die Erweiterung ihrer Rechenzentren nutzen. Mit der langfristigen Vermietung erreicht Aroundtown in dem Objekt nahezu die Vollvermietung.

.

Das Ensemble besteht aus mehreren Gebäudeteilen mit etwas über 38.000 m² an Büro-, und Lagerflächen. Es liegt verkehrsgünstig direkt am Autobahnkreuz Düsseldorf-Süd mit Anschlüssen an die A46 und die A59. Der S-Bahnhof Düsseldorf-Reisholz liegt 1 km entfernt. Mit der S6 erreicht man den Hauptbahnhof in 10 Minuten. Direkt vor dem Gebäude befindet sich eine Bushaltestelle. Zum Objekt gehört ein Parkhaus mit ca. 400 Parkplätzen.