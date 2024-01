Aroundtown erzielt eine langfristige Vermietung von rund 2.400 m² Gewerbefläche am Siemensdamm 50 in Berlin an die Mosaik-Berlin gGmbH, eine Organisation für die gesellschaftliche und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung. Der Mietvertrag wurde für eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen.

