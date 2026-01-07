Aroundtown vermietet 1.500 m² Bürofläche in den Aachen Arkaden

Aroundtown vermietet rund 1.500 m² Bürofläche an die Bobbie Deutschland GmbH, einen innovativen Baustoffhändler mit digitaler Plattformlösung für transparente Beschaffungsprozesse und professionelle Baustellenabwicklung, in der Trierer Straße 1 / Eisenbahnweg 9-11 in Aachen.

.

Im Vorfeld der Vermietung wurden die Aachen Arkaden von BREEAM zertifiziert. In die Zertifizierung flossen positiv die Barrierrefreiheit des Gebäudes, die partielle Ausstattung mit LED-Lampen sowie das begrünte Dach ein. Laut des Investors belegt die Auszeichnung zusammen mit den jüngsten langfristigen Neuvermietungen an international tätige Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen deutlich, dass die Revitalisierung der Aachen Arkaden voranschreitet.



„Die BREEAM-Zertifizierung bestätigt unseren ganzheitlichen Ansatz, Bestandsimmobilien durch gezielte Investitionen und nachhaltige Bewirtschaftung langfristig zukunftsfähig zu machen“, sagt Limor Bermann, Chief Sustainability Officer (CSO). „Mit den Aachen Arkaden zeigen wir, dass Revitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können – und dass moderne Nutzungskonzepte auch im Bestand erfolgreich umgesetzt werden können.“