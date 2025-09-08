Netways und Head-on-Solutions
Aroundtown verlängert Mietverträge im Nürnberger Deutschherrnkarree
Die Büroimmobilie befindet sich in der Nürnberger Innenstadt.
© Aroundtown
© Aroundtown
Aroundtown hat im Deutschherrnkarree in Nürnberg zwei Mietverträge verlängert. Sowohl die Netways Gruppe als auch Head-on-Solutions halten ihre Standorte in der Deutschherrnstraße 15–19. Das modernisierte Bürogebäude überzeugt mit flexiblen Flächen und guter Anbindung.
.
Die Netways Gruppe mit 1.800 m² sowie die Head-on-Solutions mit 700 m² halten ihre Standorte im Deutschherrnkarree.
Die Vertragsverlängerungen unterstreichen die Kompetenz von Aroundtown auf dem Immobilienmarkt und zeigen, wie gezielt auf die Bedürfnisse der Mieter eingegangen wird.