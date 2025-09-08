Aroundtown verlängert Mietverträge im Nürnberger Deutschherrnkarree

Die Büroimmobilie befindet sich in der Nürnberger Innenstadt.

© Aroundtown

Aroundtown hat im Deutschherrnkarree in Nürnberg zwei Mietverträge verlängert. Sowohl die Netways Gruppe als auch Head-on-Solutions halten ihre Standorte in der Deutschherrnstraße 15–19. Das modernisierte Bürogebäude überzeugt mit flexiblen Flächen und guter Anbindung.

