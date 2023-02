In Berlin-Steglitz verlängert das Gesundheitsamt Steglitz-Zehlendorf seinen Vertrag mit Aroundtown um zehn Jahre und bleibt weiterhin Mieter in der rund 1.300 m² großen Bürofläche in der Robert-Lück-Straße 5. Das 7.000 m² große, imposante Backsteingebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und befindet sich im Zentrum des Berliner Bezirks Steglitz.

