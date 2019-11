Aroundtown und TLG beschließen Milliardenfusion

Die TLG Immobilien wird mit Aroundtown SA in einer All-Share-Transaktion fusionieren. Aroundtown legte am Dienstag das Ende Oktober angekündigte Übernahmeangebot für die Milliardenfusion vor und unterzeichnete mit der TLG ein entsprechendes Business Combination Agreement (BCA). Der größte Anteilseigner der TLG, die Ouram Holding, wird sich von seinen rund 28-prozentigen Anteil an der TLG trennen. Die TLG-Aktionäre werden 3,6 Aroundtown-Aktien für jede TLG-Aktie erhalten. Das entspricht einem Angebotspreis von 27,66 Euro je TLG-Aktie beziehungsweise einer Prämie von 3,2 Prozent zum letzten Schlusskurs. Mit diesem „Kurs“ ist die TLG mit rund 3,1 Milliarden Euro bewertet.

.

„Die Transaktion mit Aroundtown ist für die TLG eine einzigartige Gelegenheit, unsere Präsenz in wichtigen Städten Deutschlands zu stärken und neue Märkte zu erschließen. Unsere gemeinsame Entwicklungspipeline und Marktabdeckung ermöglichen eine Beschleunigung unseres gemeinsamen Wachstums. Wir wären dann in der Lage, erhebliche Synergien zu erzielen, die zu höheren operativen Margen führen und unser Kreditorpfil weiter stärken. Dadurch können wir eine finanzielle Aufstellung erreichen, die allein nur schwer zu erreichen ist“, so der Vorstand der TLG, der das Umtauschangebot unterstützt.



Aroundtown wird die Angebotsaktien durch Ausnutzung genehmigten Kapitals schaffen und benötigt keine Zustimmung durch eine Hauptversammlung. Der Vollzug des Umtauschangebots hängt von der Erfüllung bestimmter Angebotsbedingungen ab. Das freiwillige Angebot unterliegt voraussichtlich keiner Mindestannahmeschwelle. Die endgültigen und rechtlich verbindlichen Bedingungen des Angebotes werden in der Angebotsunterlage festgelegt, die voraussichtlich im Dezember 2019 veröffentlicht wird.



Der Zusammenschluss würde eine führende paneuropäische Plattform für Gewerbeimmobilien mit einem Vermögen von über 25 Mrd. Euro, insbesondere in Büro, Hotel- und Wohnimmobilien schaffen. Das kombinierte Portfolio würde einen Zugang zu wichtigen Metropolregionen ermöglichen, wobei auf Berlin, Frankfurt, Dresden, Leipzig, München, London, Hamburg und Amsterdam mehr als die Hälfte des Portfolios entfallen. Darüber hinaus können eine Entwicklungspipeline von fast 2 Mrd. Euro und eine Zusammenführung von Managementexpertise die Grundlage für erhebliche Wertschöpfung in der Zukunft bilden, auch für Mieter und Aktionäre.



Die erwarteten operativen und finanziellen Synergien führen zu Steigerung des operativen Ergebnisses vor Steuern (pre-tax FFO) von 110 Mio. bis 139 Mio. Euro pro Jahr im Rahmen der weiteren Entwicklung innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Vollzug des Zusammenschlusses. Insbesondere aufgrund von Effizienzsteigerungen durch einen gemeinsamen Betrieb und eine gemeinsame Unternehmenszentrale, starke Überschneidungen der Portfolios, Kostenoptimierung auf Konzernkostenebene, Nebenkostenreduzierung, Skaleneffekte, IT-Systeme u.a. werden operative Synergien im Bereich von 24 Mio. bis 34 Mio. Euro pro Jahr erwartet. Das zusammengeführte Unternehmen wird seine deutsche operative Hauptverwaltung weiterhin in Berlin haben, aber einen neuen Namen erhalten. Zur Freude der Aktionäre werden beide Unternehmen jeweils ihre aktuelle Dividendenpolitik beibehalten.