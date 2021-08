Aroundtown spürt Corona-Pandemie

Aroundtown hat die Folgen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2021 zu spüren bekommen. Der FFO I des im MDax notierten Unternehmens ist auf 172 Mio. Euro (H1 2020: 234 Mio. Euro) zurückgegangen.

.

Ohne das Hotelportfolio, das durch die Auswirkungen der Pandemie erheblich beeinträchtigt wurde, verzeichnete das Aroundtown Portfolio eine stabile Entwicklung, ablesbar an einem Anstieg der Nettomieteinnahmen auf like-for-like-Basis um 0,8 %. Einschließlich des Hotelportfolios betrug die Mietentwicklung auf like-for-like-Basis -0,7 % im Vergleich zu Juni 2020. Im ersten Halbjahr 2021 erwirtschaftete AT einen FFO I in Höhe von 172 Mio. Euro, verglichen mit 234 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020. Der Rückgang ist in erster Linie auf den erheblichen Umfang der in den letzten zwölf Monaten bis einschließlich Juni 2021 abgeschlossenen Veräußerungen sowie auf außerordentliche Mietaufwendungen für nicht eingezogene Mieten im Zusammenhang mit der Pandemie zurückzuführen. Da das erste Halbjahr 2021 noch stark von den Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie betroffen war, hat das Unternehmen nur einen kleinen Teil des Portfolios neu bewerten lassen und wird den Rest des Portfolios im zweiten Halbjahr 2021 neu bewerten lassen. Zum Ende des ersten Halbjahres 2021 meldete Aroundtown einen EPRA NTA von 11,2 Mrd. Euro, der im Vergleich zum Dezember 2020 aufgrund von Dividenden und Aktienrückkäufen im ersten Halbjahr 2021 stabil blieb, während der EPRA NTA je Aktie leicht auf 9,6 Euro anstieg, verglichen mit 9,5 Euro per Jahresende 2020.



Infolge der Veräußerung nicht zum Kerngeschäft gehörender sowie vollständig repositionierter Immobilien mit einer Prämie auf den Nettobuchwert hat das AT-Portfolio von einer höheren Qualität der Vermögenswerte profitiert, wobei der Fokus auf zentrale Standorte in Top-Städten weiter verstärkt wurde. In der ersten Jahreshälfte 2021 schloss Aroundtown den Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender sowie vollständig repositionierter Immobilien in Höhe von 1,1 Mrd. Euro mit einem Aufschlag von 3 % über dem Buchwert ab, was die Bewertungen des Portfolios bestätigt.



Für das Gesamtjahr 2021 rechnet der Konzern weiter mit einem einen FFO I in einer Spanne von 340 bis 370 Millionen Euro bzw je Aktie von 0,29 bis 0,31 Euro.