Das Übernahmeangebot von Aroundtown ist von 77,5 Prozent des Kapitals angenommen worden. Plus die 10,4 Prozent des TLG-Großaktionärs Ouram Holding hat sich der Konzern somit fast 90 Prozent an der TLG gesichert. Dies teilte der MDax-Konzern am Donnerstag mit. Die TLG-Aktionäre erhielten je Anteil 3,6 Aroundtown-Aktien.

.