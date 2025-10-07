Aroundtown setzt für smartes Gebäudemanagement auf KI

Aroundtown integriert künftig die autonome Plattform von PassiveLogic in sein gesamtes Immobilienportfolio. Mit digitalen Zwillingen und KI will das Unternehmen Energieverbrauch, CO₂-Emissionen und Betriebskosten signifikant senken – und den europäischen Gebäudemarkt nachhaltig verändern.

Aroundtown ist eine Partnerschaft mit PassiveLogic, dem Pionier im Bereich autonomer Gebäudeplattformen, eingegangen. Ziel ist es, die Digital-Twin-Plattform und die autonome Gebäudesteuerung der nächsten Generation von PassiveLogic im gesamten Portfolio von Aroundtown einzusetzen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, digitalen Zwillingen und generativer Autonomie soll eine neue Ära des effizienten und nachhaltigen Gebäudemanagements eingeläutet werden. Gebäude gehören heute zu den komplexesten kontrollierten Infrastrukturen weltweit und verbrauchen mehr als 40 Prozent der globalen Energieressourcen. Viele von ihnen sind mit veralteten Gebäudemanagementsystemen ausgestattet, die lediglich suboptimalen Komfort bieten und unnötig Energie verschwenden.



Die Zusammenarbeit eröffnet nach Einschätzung von Aroundtown neue Möglichkeiten für mehr Energieeffizienz, geringere Betriebskosten und niedrigere CO₂-Emissionen. Gleichzeitig erhöht sie die Transparenz für Eigentümer und Betreiber durch Echtzeit-Einblicke in alle kritischen Gebäudesysteme. Für Mieter bedeutet dies mehr Komfort, eine verbesserte Benutzererfahrung und eine Reduzierung des Energieverbrauchs in Gebäuden um 30 Prozent. Die Partnerschaft unterstützt Aroundtowns Bemühungen, die Digitalisierung und Dekarbonisierung des europäischen Immobilienmarktes voranzutreiben.



„PassiveLogic verändert unseren Gebäudebetrieb von reaktiv zu proaktiv“, sagte Limor Bermann, Chief Sustainability Officer bei Aroundtown. „Durch die Integration von mehr Autonomie in unsere Anlagen senken wir Kosten, reduzieren CO₂-Emissionen, verlängern die Lebensdauer kritischer Systeme – und bieten unseren Mietern gleichzeitig ein durchweg hochwertigeres Erlebnis. Dabei geht es nicht nur um die heutigen Einsparungen, sondern auch darum, unser Portfolio auf die nächste Generation von Leistungs- und Nachhaltigkeitsstandards vorzubereiten.“