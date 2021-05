Aroundtown schlieÃŸt Mietvertrag mit MyStorage in Berlin-Reinickendorf

Aroundtown schließt erfolgreich mit MyStorage einen Mietvertrag über 6.000 m² für 20 Jahre in der Wittestraße 38 in Berlin-Reinickendorf und gibt damit den Startschuss für die Revitalisierung des Areals als Logistikstandort. Eines der Bestandsgebäude auf dem Areal wurde dazu komplett nach Mieterwünschen hergerichtet. Die Übergabe der Flächen an den neuen Mieter hat bereits stattgefunden. Jetzt können Private, Gewerbetreibende und Unternehmen auch in Berlin- Reinickendorf ca. 900 Lagerräume von 1-50 m² flexibel anmieten.

