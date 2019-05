Aroundtown mit deutlichem Zuwachs

Aroundtown ist stark ins neue Jahr gestartet. Zahlreiche Zukäufe und höhere Mieten haben das Ergebnis deutlich gepusht. Im ersten Quartal stiegen die Mieteinahmen laut des im MDAX notierten Immobilienunternehmens um 28 Prozent auf 178 Millionen Euro (Plus 4,5 Prozent). Der FFO I legte um 29 Prozent auf 118,1 Millionen Euro zu. Je Aktie liegt der FFO I laut Quartalsbericht bei 0,105 nach 0,094 Euro im Vorjahr. Netto verdiente das Unternehmen mit 437 Millionen Euro 18 Prozent mehr.

.

Seit Jahresbeginn konnte Aroundtown bereits Kaufverträge über 1,4 Mrd. Euro unterzeichnen, von denen fast 300 Mio. Euro auch im ersten Quartal 2019 bereits übernommen wurden. Rund 90% der Käufe befinden sich laut der Immobilien-AG in deutschen Top-Städten wie München, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt. In der Mainmetropole hatte der Investor zum Beispiel erst kürzlich das ehemalige Posthochhaus nahe des Hauptbahnhofs, in der Hafenstraße 51, für etwas über 60 Mio. Euro von einem JV von Phoenix Real Estate und Groß & Partner erworben, die das Gebäude als Teil des Projekts „Grand Central“ zum Hotel umbauen wollen. Durch die Zukäufe ist das Gewerbeimmobilienportfolio per Ende März inzwischen 14,8 Mrd. Euro schwer (4% Plus seit Ende 2018).