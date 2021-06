Aroundtown meldet Vollvermietung in Krefeld

Aroundtown erreicht mit neuem Mietvertrag über 1.650 m² und zusätzlicher Vertragsverlängerung mit einem Bestandsmieter die Vollvermietung über insgesamt 2.800 m² Logistikfläche in Krefeld.

Aroundtown baut mit der Vermietung von über ca. 1.650 m² für 10 Jahre an die Belfor Deutschland GmbH, dem Anbieter von Brand- und Wasserschadensanierung, rund 40 % Leerstand im Objekt ab. Mit einer zusätzlichen Vertragsverlängerung für 3 Jahre mit dem Bestandsmieter Forbo Siegling GmbH über 1.150 m² ist das Logistik- und Industrieobjekt in der Emil-Schäfer-Straße 22-24 in Krefeld nun langfristig vollvermietet. Krefeld verfügt mit seiner Lage zwischen den Großstädten Düsseldorf und Duisburg über eine sehr gute Anbindung in Nordrhein-Westfalen.



Das Logistik- und Industrieareal in der Emil-Schäfer-Straße 22-24 in Krefeld liegt nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt und hat eine gute Anbindung an die Autobahnen A57, A40 und im weiteren Verlauf auch an die A43. Damit können die umliegenden Städte Düsseldorf, Dortmund und Essen sehr einfach erreicht werden. Das Areal verfügt über insgesamt ca. 2.800 m² Büro-, Produktions- und Lagerflächen.