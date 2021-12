Aroundtown meldet Vollvermietung in Erfurt

Mit drei weiteren Mietverträgen ist das BüroHaus am Schmidtstedter Tor im Zentrum von Erfurt langfristig voll vermietet. Aroundtown hat eine Einrichtung der öffentlichen Hand überzeugt, knapp 8.000 m² für den Zeitraum von 12 Jahren anzumieten und als repräsentativen Hauptsitz zu nutzen. Darüber hinaus wird die Debeka Krankenversicherung rund 1.200 m² Büroflache für 10 Jahre nutzen. Die bereits im Objekt ansässige Deutsche Bahn vergrößert sich und mietet zusätzlich knapp 900 m² an.

Das BüroHaus am Schmidtstedter Tor in der Weimarischen Straße 42-46 befindet sich in zentraler Innenstadtlage, fußläufig zum Erfurter Hauptbahnhof und mit direkter Anbindung an Bus und Straßenbahn. Den Flughafen erreicht man in 20 Minuten. Das Objekt besteht aus fünf Gebäudeteilen mit jeweils sechs Stockwerken. Auf einer Bürofläche von insgesamt 23.000 m² bietet das BüroHaus moderne und flexible Büroflächen sowie ausreichend PKW-Stellplätze für Mieter und Besucher.