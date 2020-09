Aroundtown kündigt millionenschweren Aktienrückkauf an

Aroundtown erhöht das Volumen seines Aktienrückkaufprogramms auf bis zu 1 Milliarde Euro. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Zusätzlich zu dem am 2. Juni angekündigten Rückkaufprogramm unterbreitet das Unternehmen seinen Aktionären ein Rückkaufangebot für bis zu 165 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 4,60 und 5,00 Euro pro Aktie. Die Annahmefrist beginnt am 3. September und endet am 16. September um Mitternacht.

Laut des im MDax gelisteten Unternehmens folge die Aufstockung der Volumen, der guten Veräußerungsaktivitäten, von denen seit Jahresbeginn 1 Milliarde Euro über dem Buchwert unterzeichnet wurden.