Aroundtown kündigt Dividendenerhöhung an

Das Geschäftsjahr 2018 lief für Aroundtown S.A. gut, davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Das Immobilienunternehmen hat heute bekanntgegeben, die Dividende um 9 Prozent auf 0,25 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,23 Euro) anzuheben. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 7,60 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,29 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 26. Juni 2019 statt.

Der Nettogewinn lag mit 1,8 Mrd. Euro 19 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Besonders stark entwickelten sich die Nettomieteinnahmen im vergangenen Jahr. Diese legten um 41 Prozent auf 633 Mio. Euro zu. Der Funds from Operations (FFO I) erhöhte sich um 38 Prozent auf 405,7 Mio. Euro. Der FFO I je Aktie stieg auf 0,39 Euro (Vorjahr: 0,36 Euro). Das bereinigte EBITDA kletterte um 41 Prozent auf 606 Mio. Euro.



Unter Ausnutzung seines Deal-Sourcing-Netzwerks führte Aroundtown im Jahr 2018 Akquisitionen im Wert von 3,7 Mrd. Euro durch, einschließlich Akquisitionen durch Joint Ventures. In Verbindung mit hohen Neubewertungsgewinnen in Höhe von 1,5 Mrd. Euro wuchs das Portfolio um 45 % auf über 14 Mrd. Euro, wovon 83 % auf Büro- und Hotelimmobilien in Top-Städten vornehmlich in Deutschland und den Niederlanden entfallen.



Darüber hinaus veräußerte das Unternehmen im Jahr 2018 im Rahmen seines Kapitalrecyclings Immobilien im Wert von 740 Mio. Euro, was einem Gewinn von ca. 30 % über den Gesamtkosten entspricht und damit auf Aroundtowns Track Record erfolgreicher Wertschöpfungen einzahlt. Diese Veräußerungen, die von nicht-strategischer Natur waren und/oder eine vollständige Repositionierung erreicht hatten, wurden laut des Unternehmens mit einer Marge von 12 % über dem Nettobuchwert verkauft und bestätigen die konservativen Bewertungen der Immobilien. Der Erlös aus dem Kapitalrecycling floss in weitere Akquisitionen hochwertiger, zentral gelegener Immobilien mit weiterem Aufwärtspotenzial in europäischen Top-Städten.