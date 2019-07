Aroundtown kauft Center Parcs für 900 Mio. Euro

Die Aroundtown SA hat von Blackstone sieben von Pierre & Vacances betriebene Centerparcs in Deutschland, Belgien und den Niederlanden erworben. Das Closing soll bis zum Ende des Jahres erfolgen. Das Transaktionsvolumen liegt bei rund 900 Mio. Euro. Der Finanzinvestor hatte die Ferienanlagen 2006 für rund 630 Mio. Euro von Pierre & Vacances erworben [wir berichteten].

Blackstone hatte erst zu Beginn des Jahres erfolgreich die Pachtverträge mit dem Betreiber verlängert, der in diesem Zuge eine Renovierungsoffensive für die Center Parcs in Höhe von rund 200 Mio. Euro angekündigt hat [Center Parcs schließt mit Blackstone langfristige Pachtverträge]. Hierzulande gehört der Standort „Bispinger Heide“ nahe Soltau zum Portfolio, in den Niederlanden die Parks De Kempervennen, De Huttenheugte, Het Heijderbos und Het Meerdal und in Belgien Ferienanlagen Erperheide und De Vossemeren.