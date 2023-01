Aroundtown hat eine direkte und langfristige Anschlussvermietung in den Bonifazius-Türmen in der Mainzer Innenstadt erzielt. Die Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz mietet für 10 Jahre rund 1.700 m² über drei Stockwerke sowie eine Archivfläche in dem zu den größten Gewerbeimmobilien der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gehörenden Landmark-Objekt.

Fotos: Aroundtown SA



[…]