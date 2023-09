Aroundtown hält Leithe Office vollvermietet

Das Leithe Office in Gelsenkirchen bleibt langfristig voll vermietet. Ein Mieter hat den Mietvertrag mit Aroundtown um weitere 7 Jahre auf rund 4.000 m² verlängert. Das Bürogebäude in der Leithestraße 45 bietet offene und großzügige Flächen, Verweilmöglichkeiten im Innenhof sowie eine exklusive Dachterrasse mit Blick in den Park. Es liegt zentral und dennoch idyllisch am Rheinelbe-Park und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut zu erreichen. Parkplätze sind in ausreichender Anzahl direkt am Gebäude vorhanden.

