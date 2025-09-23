Aroundtown hält Dax-Unternehmen im Industriepark Kassel Mittelfeld

Zwei DAX-notierte Unternehmen, darunter Rheinmetall, bekennen sich mit zusätzlichen langfristigen Mietverträgen zum zentral gelegenen Industrieareal Henschelplatz, um ihre Präsenz am Standort auszubauen.

.

Rheinmetall mietet zusätzliche 1.700 m² Bürofläche, während ein weiteres DAX-notiertes Unternehmen seine Flächen am Henschelplatz um rund 1.900 m² Lagerfläche erweitert. Insgesamt umfassen die neuen Mietverträge über 3.600 m² und unterstreichen die Attraktivität des Standorts. Der „Henschelplatz“ vereint eine zentrale innerstädtische Lage in Kassel mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten für Büro-, Lager- und Produktionsflächen. Mit hervorragender Verkehrsanbindung und Nähe zur Innenstadt bietet der Standort optimale Bedingungen für Unternehmen aus verschiedensten Branchen.



Der Industriepark Kassel Mittelfeld stellt bereits einen modernen Gebäudekomplex mit mehr als 40 namhaften deutschen und internationalen Unternehmen dar. Mieter profitieren von einer exzellenten Verkehrsanbindung, einschließlich schneller Erreichbarkeit der Autobahnen A7, A44 und A49 sowie der Nähe zum Flughafen Kassel-Calden.



Neben der Lage überzeugt auch das Serviceangebot: Aroundtown stellt allen Gewerbemietern umfassende Dienstleistungen zur Verfügung, darunter persönliche Ansprechpartner vor Ort sowie ein zentrales 24/7-Service-Center, das auch an Wochenenden und Feiertagen erreichbar ist. Als einziges Unternehmen der Branche bietet Aroundtown einen derart umfassenden Service. Die neuen Mietverträge unterstreichen die Expertise von Aroundtown im Immobilienmarkt.